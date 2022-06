Os blends do vinho português fascinam os brasileiros

Apesar da chuva que teimava em cair, a 9.ª edição do Vinhos de Portugal no Rio arrancou na sexta-feira com todas as sessões do Salão de Degustação completamente cheias, e os cerca de 80 produtores portugueses presentes sem terem mãos a medir, dando a provar os seus vinhos, respondendo a perguntas e tirando selfies com os brasileiros que, entre frequentadores já fiéis do evento e estreantes, multiplicavam as perguntas, curiosos por perceber as diferenças entre regiões, castas, a especificidade dos blends ou, simplesmente, onde podem comprar determinado vinho no Brasil. Ou como podem visitar a respectiva adega em Portugal.