Quatro juízes expulsos da magistratura em ano recorde de decisões disciplinares

Em 2021, estavam integrados no Governo e nas equipas ministeriais dez juízes, revela relatório anual do Conselho Superior da Magistratura. Parte regressou à magistratura.

Quatro juízes foram afastados da magistratura em 2021 no âmbito de processos disciplinares, num ano em que se decidiu um número recorde de 50 procedimentos deste tipo. A dois juízes foi aplicada a pena mais grave, a demissão, e outros dois foram aposentados compulsivamente, enquanto nove magistrados judiciais foram suspensos. Os dados constam do relatório anual do Conselho Superior da Magistratura (CSM) divulgado esta quinta-feira.