Guerra na Ucrânia, os primeiros 100 dias

Crise no terreno. 100 dias de guerra em quatro datas

23 de FevereiroO dia antes

15 de MarçoCerco a Kiev

13 de AbrilObjectivo Donbass

Redireccionando os seus esforços para ganhar o controlo do leste e do sul do país, as forças russas conseguiram resultados rapidamente, com o objectivo principal de criar um corredor terrestre entre a Crimeia e as regiões separatistas apoiadas pela Rússia em Donetsk e Lugansk.