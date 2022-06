O futuro dos restaurantes já está reservado: a digitalização salvou-os

A pandemia definitivamente mudou a maneira de lidarmos com as reservas nos restaurantes — algo a que muitos de nós não estávamos habituados antes da covid-19. Se por um lado passamos a viver uma maior incerteza sobre os horários e quais estabelecimentos estavam abertos ou não, por outro, a necessidade de um distanciamento social obrigou-nos a um maior contacto com as tecnologias digitais. Com menos mesas disponíveis e uma demanda crescente por preenchê-las, as plataformas online tornaram-se aliadas.