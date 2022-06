Fim-de-semana na TV: Diamantino, Alice e uma boys band no meio de uma ópera faraónica... Sort of

CINEMA

Diamantino

TVCine Edition, sábado, 14h55

Diamantino é um astro de futebol que vê a carreira terminar abruptamente e que, na busca de um novo propósito, se depara com questões como a crise dos refugiados, o neofascismo ou a manipulação genética. A premiada comédia dramática de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt abre o especial Almoço à Portuguesa, que traz sessões duplas de cinema luso aos fins-de-semana de Junho (e Dia de Portugal). Neste sábado, também passa Amor, Amor, às 13h.

Truman

AXN Movies, sábado, 21h10

Diagnosticado com uma doença terminal, Julián abandona os tratamentos para viver cada dia e tratar de assuntos como encontrar um lar para Truman, o seu cão. É então que recebe a visita de um velho amigo, com quem faz um percurso extraordinário pelas ruas de Madrid. Um filme de Cesc Gay, com Ricardo Darín, Javier Cámara e Dolores Fonzi nos papéis principais.

Em Volta

RTP2, sábado, 00h40

Vicente enceta um projecto há muito adiado: fotografar pessoas e entrevistá-las sobre o que pensam do amor. Traça no mapa uma linha entre o Cairo e Macau e parte para a Índia, primeiro ponto de um percurso que terá paragens como Tailândia, Vietname, Nepal, Laos, China... Em Volta é a primeira longa-metragem de Ivo Ferreira e conta com Diogo Laço, Beatriz Batarda, Sofia Marques e Nicolas Brites no elenco.

Todo o Dinheiro do Mundo

Cinemundo, domingo, 20h20

Dirigido por Ridley Scott e escrito por David Scarpa, narra um rapto a partir da biografia da família. John Pearson, Michelle Williams, Christopher Plummer (nomeado para o Óscar de melhor actor secundário) e Mark Wahlberg integram o elenco. Por fazer 51 anos neste domingo, Wahlberg surge noutros filmes ao longo do dia: Mile 22 (às 17h), A Verdade Sobre Charlie (18h35) e Contrabando (22h30).

Falling - Um Homem Só

TVCine Top, domingo, 21h30

John Petersen, que vive em Los Angeles com o companheiro e a filha, resolve trazer o pai para junto de si quando ele começa a revelar sinais de demência. A relação entre eles sempre foi conturbada e a doença vai dar origem a novos conflitos. Premiado como melhor filme em San Sebastián, em 2020, marca a estreia na realização do actor Viggo Mortensen, que também o escreve e protagoniza.

Papillon

Hollywood, domingo, 22h

França, década de 1930. Henri “Papillon” Charrière é condenado a prisão perpétua por um delito que não cometeu. Enviado para cumprir a sentença na costa da Guiana Francesa, conhece Louis Dega, um famoso falsificador, de quem se torna amigo. Os dois fazem um pacto: em troca de protecção, Dega ajuda-o no seu plano de evasão. Dirigido pelo dinamarquês Michael Noer, um remake da célebre obra realizada, em 1973, por Franklin J. Schaffner, com argumento baseado nas autobiografias em que Charrière conta a sua incrível história de coragem e resiliência.

Alice

Fox Life, domingo, 22h20

Passaram 193 dias desde que Alice foi vista pela última vez. Todos os dias, o pai (Nuno Lopes) repete o percurso que fez no dia em que a ela desapareceu. A dor e a obsessão levam-no a instalar câmaras de vídeo nas ruas, numa busca desesperada por uma pista, uma ajuda, um sinal. Alice foi a primeira longa-metragem de Marco Martins, que o dedicou à mãe de Rui Pedro. Em Cannes, ganhou o Prémio Regards Jeunes na Quinzena dos Realizadores.

SÉRIES

Da Mood

RTP1, sábado, 21h01

Estreia. É com uma audição para uma boys band que começa a série escrita por Henrique Dias e realizada por Sérgio Graciano. Segue os altos e baixos do grupo a partir do momento em que um professor de música desencantado (Miguel Raposo) resolve abrir um casting para encontrar os companheiros de banda (Miguel Raposo, Tiago Teotónio Pereira, Leo Bahia, José Mata e Diogo Martins), sem imaginar que têm mais em comum do que a música.

Sort of

Fox Life, sábado, 21h40

Estreia de uma série canadiana focada na identidade de género e enquadrada pelas expectativas sociais, culturais e familiares. Tem como personagem principal Sabi, jovem millennial de género fluido que navega tudo isto enquanto procura o seu lugar num mundo em ponto de transição. É protagonizada por Bilal Baig, que também a criou, a meias com Fab Filippo. A primeira temporada traz oito episódios, para ver aos sábados, sempre em dose dupla.

Manipuladores

RTP2, domingo, 22h07

Estreia da minissérie germânica que adapta à televisão o romance histórico de Tanja Kinkel, feito de intriga, amor, religião e jogos de poder na Alemanha do século XV. É composta por dois episódios, um para ver neste domingo e o outro no próximo.

ÓPERA

Akhnaten

RTP2, sábado, 22h03

Com assinatura de Philip Glass, foi um dos maiores sucessos da temporada 2019/2020 da Metropolitan de Nova Iorque. O contratenor Anthony Roth Costanzo ocupa o papel titular; a meio-soprano J’Nai Bridges é Nefertiti, mulher do faraó. Dísella Lárusdóttir, Aaron Blake, Will Liverman, Richard Bernstein e Zachary James completam o elenco vocal. Akhnaten faz parte da trilogia de “retratos” que o compositor norte-americano iniciou com Einstein on the Beach e continuou com Satyagraha (sobre Gandhi), estreadas, respectivamente, em 1976 e 1980.

Foto Akhnaten DR

MÚSICA

Selma Uamusse ao Vivo no Theatro Circo

RTP2, domingo, 23h45

Fez coros nos Wraygunn, deu voz aos Soul Divers, foi cantando Nina Simone, investiu na representação e, em 2018, fez-se ouvir em nome próprio com o disco Mati, feito de soul, jazz, gospel e sons do seu país natal, Moçambique (para o qual organizou, em 2019, um concerto solidário pelas vítimas do ciclone Idai, mobilizando mais de 40 artistas). O segundo álbum de Selma Uamusse, Liwoningo, chegaria em 2020 e seria apresentado ao vivo no Theatro Circo (Braga) a 7 de Novembro. É esse o concerto emitido.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Suíça

RTP1, domingo, 19h35

Directo. Depois do empate com a selecção espanhola no pontapé de saída da Liga das Nações, a equipa das “quinas” prossegue a primeira jornada da fase de grupos a jogar em Alvalade contra a Suíça, que vem de uma derrota frente à República Checa.

TALK-SHOW

Depois, Vai-se a Ver e Nada

RTP1, sábado, 22h49

Marisa é a primeira convidada da nova temporada do talk-show itinerante. Além de falar com José Pedro Vasconcelos momentos marcantes da carreira e histórias de bastidores, sobe ao palco para cantar e presta-se a desafios como partilhar “uma receita de pipis com mais duplos sentidos do que um disco do Quim Barreiros”.

ENTRETENIMENTO

Missão: 100% Português

RTP1, sábado, 21h50

Terceira e Flores. É nas ilhas açorianas que arranca a terceira temporada do programa em que Vera Kolodzig e João Paulo Rodrigues percorrem o país para mostrar “o que de melhor tem para oferecer”.

CULINÁRIA

Os Amigos do Chef

Casa e Cozinha, domingo, 16h35

No dia em que Chakall faz 50 anos, o canal dedica-lhe uma maratona, até às 20h, de seis episódios do programa em que o chef põe a sua experiência e criatividade ao serviço de um desafio: improvisar todo um menu com ingredientes-surpresa seleccionados pelos convidados. Nestes, recebeu David Carreira, Fátima Lopes, Gilmário Vemba, Ana Arrebentinha, Pedro Fernandes e Joana Azevedo.

INFANTIL

Alice na Sua Maravilhosa Pastelaria

Disney Jr., sábado, 8h30

Estreia. A nova série explora o País das Maravilhas pelos olhos de Alice, uma pequena pasteleira de mão cheia, graças ao livro de receitas mágico que herdou da bisavó (a Alice de Lewis Carroll).

A Pequena Sereia: O Musical

RTP2, sábado, 10h51

O Espaço Zig Zag inclui um mergulho no musical de sucesso que Filipe La Féria criou a partir do conto de Hans Christian Andersen.

Troll e o Reino de Ervod (V. Port.)

Nos Studios, domingo, 9h30

Filme de animação escrito e realizado por Kevin Munroe, com as vozes de Inês Castel-Branco, Paulo Pires, Isaac Carvalho e Madalena Aragão na versão portuguesa. Trym, príncipe dos trolls, tem três dias para salvar o rei Grom, seu pai, que se transformou em pedra. Vai ao misterioso Reino de Ervod em busca do responsável e percebe que a missão envolve uma inesperada dose de coragem.