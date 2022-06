Putin tratado a cancro e alvo de tentativa de homicídio, avançam os EUA

De acordo com três líderes dos serviços secretos dos Estados Unidos, que falaram na condição de anonimato, um relatório concluído no final de Maio confirma informações sobre o estado de saúde de Vladimir Putin, sobre a qual muito se tem especulado desde o início da guerra na Ucrânia. O documento confidencial informa que o Presidente russo terá recuperado alguma força depois de receber tratamento oncológico contra um cancro já em estado avançado, em Abril.

Citados pela revista Newsweek, os oficiais norte-americanos confirmaram ainda uma tentativa de homicídio de Putin em Março passado.

Os três líderes estão também preocupados com uma crescente paranóia do chefe de Estado em relação ao seu domínio de poder e controlo, à medida que avança a guerra na Ucrânia, onde a sua estratégia já mostrou fragilidades. Este poderá também ser um sinal de que uma guerra nuclear se torna cada vez menos provável.

“O controlo de Putin é poderoso, mas já não é absoluto”, disse um dos líderes dos serviços secretos com acesso ao relatório, sob anonimato. “A luta pelo poder no interior do Kremlin nunca foi tão intensa durante o seu mandato, todos sentem que o fim está próximo”, acrescentou, referindo-se ao possível afastamento de Putin da presidência da Federação Russa.