Governo garante que semana de quatro dias não põe em causa protecção dos trabalhadores

O Governo vai definir um conjunto de parâmetros que permitam testar a semana de quatro dias em algumas empresas, assegurando que a protecção dos trabalhadores não será posta em causa. A garantia foi deixada nesta quinta-feira pela ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que esclareceu que todas as novas formas de trabalho ponderadas para o sector privado também serão estudadas para a Administração Pública.

O Governo vai começar por identificar os requisitos a que devem obedecer os projectos-piloto para testar a semana de quatro dias, um trabalho que será feito em articulação com os parceiros sociais, e só depois as empresas poderão candidatar-se.

“Num primeiro momento, vamos desencadear a realização deste estudo, para definir os parâmetros e os requisitos em que os projectos-piloto se irão desenvolver, e depois será numa base de adesão voluntária de empresas, com base em critérios de dimensão e de representatividade para garantir que os projectos-piloto conseguem tirar conclusões que permitem fazer uma análise global”, adiantou Ana Mendes Godinho durante a conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros onde foram aprovadas as 70 alterações à legislação laboral no âmbito da Agenda do Trabalho Digno.

“Não é para pôr em causa nada do que existe em termos de protecção dos trabalhadores”, sublinhou, sem concretizar que medidas de protecção serão desenhadas para os trabalhadores que venham a ser abrangidos pela semana de quatro dias ou se esses mecanismos de protecção visam compensar uma eventual redução do salário.

O objectivo dos projectos-piloto, reforçou, “é mesmo garantir que não há qualquer desprotecção dos trabalhadores”.

Ana Mendes Godinho garantiu que, desde que a semana de quatro dias foi colocada na ordem do dia, “várias empresas” manifestaram-se disponíveis para fazerem parte dos projectos-piloto.

A possibilidade de trabalhar apenas quatro dias já esteve prevista na lei durante 15 anos para a Administração Pública, mas de acordo com os sindicatos a sua utilização foi muito residual porque tinha associada um corte salarial de 20%.

A medida foi aprovada em 1999, no Governo de António Guterres, e foi revogada em 2014, no período em que a troika esteve em Portugal.

Agora, o Orçamento do Estado para 2022 contém uma norma, proposta pelo Livre, onde o Governo se compromete a “promover o estudo e a construção de um programa-piloto que vise analisar e testar novos modelos de organização do trabalho, incluindo a semana de quatro dias em diferentes sectores”.

No seu programa, o Executivo também já tinha prometido promover “um amplo debate nacional e na concertação social” sobre novas formas de gestão e equilíbrio dos tempos de trabalho, incluindo a aplicabilidade de experiências como a semana de quatro dias em diferentes sectores.