Bernardo Lobo apresenta ao vivo em Lisboa temas do seu próximo álbum

Depois de lançar Zambujeira com Pablo Lapidusas em 2021, o cantor e compositor brasileiro mostra ao vivo algumas canções do seu próximo álbum. Esta quinta-feira, em Lisboa, no bar da Voz do Operário (Samambaia), às 20h.

Será uma apresentação a voz e violão e, ao mesmo tempo uma revisitação de trabalhos anteriores, mas a novidade é que Bernardo Lobo irá apresentar algumas canções inéditas que farão parte do seu próximo álbum, como Itinerários (que dá nome a este seu concerto) ou Yara, uma parceria com Ivan Lins e Moyses Marques. O concerto, marcado para esta quinta-feira em Lisboa no bar da Voz do Operário (Samambaia), à Graça, pelas 20h, terá ainda a participação do violonista, compositor, arranjador e produtor gaúcho Gabriel Selvage.

Nascido no Rio de Janeiro, em 9 de Setembro de 1972, filhos de dois grandes nomes da música popular brasileira, Edu Lobo e Wanda de Sá, Bernardo vive desde 2014 em Lisboa. Rodado pelos palcos do mundo, já soma 25 anos de carreira e sete álbuns editados em nome próprio: Nada Virtual (2000), Sábado (2006), Sábadovivo (2008), Valentia (2012), C’Alma (2018), Uma Viola Mais que Enluarada (2019) e Zambujeira (2021), com Pablo Lapidusas.

Neste concerto, entre as canções deste seu percurso e as já anunciadas Itinerários e Yara, ouvir-se-ão Vai e vem (parceria com Tiago Torres da Silva), Menina das nuvens (com Marcos Valle) e Imagem e semelhança (com Milton Nascimento), além de Força estranha, de Caetano Veloso ou Ponteio, uma das mais emblemáticas canções do seu pai, Edu Lobo.

Nos últimos tempos, Bernardo Lobo (também conhecido por Bena Lobo) tem-se dedicado a animar o espaço que criou durante a pandemia, nos jardins sua casa no Restelo, e a que deu o nome de Som no Coreto, por onde já passaram Ivan Lins, Daniel Jobim, Roberta Sá, Fred Martins, Rolando Semedo, Diego Figueiredo, Celeste Caramanna, Antônio Villeroy, Camila Masiso, João Ventura, Diogo Guanabara, Marco Oliveira, Luiz Caracol, Marília Schanuel, Diogo Duque, Pablo Lapidusas Internacional Trio, Pedro Luís e Domenico Lancelloti.