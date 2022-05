Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Zelensky reconhece que a situação no Donbass “é indescritivelmente difícil”, mas assegura que a região voltará a pertencer à Ucrânia. Moscovo afirma ter testado com sucesso o míssil de cruzeiro hipersónico Zircon e garante que o alvo foi “visado com sucesso”. Em Mariupol, entrou no porto o primeiro navio desde que a cidade caiu sob domínio russo.