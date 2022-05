Em declarações recentes, Christine Lagarde admite que o banco central está “numa posição de sair das taxas de juro negativas no final do terceiro trimestre”.

Os sinais que chegam de Frankfurt são cada vez mais claros. Forçados a reagir perante uma inflação alta, os membros do conselho de governadores do Banco Central Europeu (BCE) preparam-se para começar a subir taxas de juro já durante este Verão e por diversas vezes até ao final do ano.