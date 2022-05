Cannes e a máscara mortuária

1. A máscara mortuária da obra do canadiano David Cronenberg que é Crimes of the Future cumpriu, na competição da 75.ª edição de Cannes — talvez em todo o festival —, o seu propósito: serviu de souvenir. Também poderíamos extrair consequências poéticas do facto de o polaco Jerzy Skolimowski ter ido pregar aos burros — no pun intended — com Hi-Han. Mas contentemo-nos com Cronenberg e com este filme pelo qual ele interrompeu a reforma que lhe segredaram os encontros com a morte, de amigos e familiares, os seus 79 anos de idade e o facto de tudo ter mudado no mundo que antes se chamava “do cinema”. Formulação que o pudor, o risco de pretensão mas também condições objectivas do fabrico e distribuição das imagens aconselham a que seja usada apenas q.b.