Dúvida: devemos lavar as embalagens antes de as depositar no ecoponto?

Enxaguar recipientes recicláveis antes de os reciclar é um desperdício de água, tempo e dinheiro. Isto porque uma das etapas do tratamento a que embalagens são sujeitas na indústria recicladora é precisamente a de lavagem. “Basta escorrer bem as embalagens, espalmá-las e colocá-las no ecoponto correspondente”, pode-se ler na página da Lipor, a entidade que gere, trata e valoriza os resíduos do Grande Porto.

“Uma das coisas que as pessoas podem fazer com os produtos de limpeza e higiene é colocar um pouco de água quando os mesmos estão quase no fim. Assim, aproveita-se ao máximo o conteúdo de uma embalagem de champô ou condicionador e, ao mesmo tempo, já se enxagua o recipiente plástico. Nos demais casos, a regra é apenas esvaziar, não é aconselhável lavar ou enxaguar”, afirma Susana Fonseca, membro da direcção da associação Zero e investigadora de pós-doutoramento no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

Há quem lave as embalagens, mesmo sendo desnecessário, porque quer evitar maus cheiros em casa. É o que acontece quando guardamos por algum tempo recipientes que serviram para acondicionar carnes ou peixes. “O ideal nestas situações é ir com mais frequência ao ecoponto”, sugere Susana Fonseca. Uma possível solução para quem não consegue, por falta de tempo ou acessibilidade, é recorrer à água que seria gasta de qualquer modo. Pode-se colocar os recipientes que queremos enxaguar sob a torneira enquanto lavamos alfaces ou outras verduras, por exemplo.

Outra opção, para os que dispõem de mais tempo ou paciência, seria usar a água do chuveiro que corre até que seja alcançada a temperatura ideal para o banho. Muitas pessoas preocupadas com a escassez de água possuem uma bacia dentro da banheira precisamente para recolher este recurso precioso e, depois, reutilizá-lo em lavagens, regas ou descargas de autoclismo.