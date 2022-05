Como resolver o mau cheiro da máquina de lavar roupa

Quando abre a porta da máquina de lavar roupa, vem um cheiro a esgoto insuportável? Há quem tente inúmeras soluções, desde colocar respiradouros no tecto da lavandaria, a substituir as válvulas da máquina ou até mesmo vedar o tubo com isolamento de espuma. Mas mesmo assim o cheiro persiste. Afinal, a resolução do problema passa mais pela forma como se cuida da máquina do que pela canalização.

Os maus cheiros são comuns a este tipo de electrodoméstico quando os restos de detergente ou a sujidade se acumulam nas superfícies que permanecem húmidas durante muito tempo, como é o caso das borrachas, criando um ambiente ideal para o desenvolvimento de bactérias. Esses odores são mais prováveis de se desenvolver quando a maioria das lavagens é feita com água fria, uma vez que esta não é tão eficiente quanto a água quente a destruir as bactérias. Por isso, fazer periodicamente um ciclo de água o mais quente possível pode reduzir as probabilidades de sentir maus odores.

Uma vez instalado o cheiro, a limpeza completa é a solução. Use água quente e sabão com um pano macio para limpar a porta e as borrachas do seu interior. Se houver uma sujidade mais teimosa, recorra ao vinagre e a uma escova de dentes velha, esqueça os produtos químicos e as escovas mais rígidas. Para chegar aos pontos mais profundos use cotonetes.

Também é provável que os resíduos se acumulem nos dispensadores de sabão e amaciador, por isso limpe-os também. Tente desencaixá-lo do lugar, com cuidado, mergulhe-o em água morna e esfregue com uma escova de dentes velha — a sua melhor amiga nestas lides domésticas. Se existirem restos de detergente mais difíceis de tirar, faça um preparado de 1/4 de chávena de detergente da loiça, um copo de lixívia e três litros de água quente.

Para limpar o tambor e as peças que não se conseguem ver ou alcançar, é recomendado utilizar um produto próprio para limpeza de máquinas de lavar. Esses produtos ácidos são formulados para remover o calcário. Como alternativa, é possível recorrer a uma receita caseira com ingredientes que já tem em casa. No distribuidor do detergente, coloque uma mistura de 1/4 de chávena de água e 1/4 de chávena de bicarbonato de sódio, e no tambor vazio, deite duas chávenas de vinagre. Em seguida, faça um ciclo de lavagem a quente.

Falta ainda um compartimento para limpar: na base da máquina onde a água se recolhe à volta de um filtro que protege a bomba. A combinação de água estagnada, cotão e sujidade presa neste filtro pode levar a um cheiro (muito) desagradável. Consulte o manual da máquina — se ainda o tiver — para saber como limpar esta parte. Alguns modelos, por exemplo, têm uma porta com filtro na parte da frente da máquina a alguns centímetros do chão. No interior há uma mangueira curta com uma ficha na extremidade que se puxa para fora. Uma vez retirada, a mangueira drena a água estagnada e malcheirosa. Depois, o filtro também pode ser lavado.

Se o cheiro persistir mesmo após uma limpeza completa, há mais algumas áreas que pode verificar antes de chamar um especialista. O tubo de drenagem ou de descarga pode estar parcialmente obstruído — não se preocupe porque há vídeos no YouTube que ensinam a fazer tal operação. Tente verter o preparado de bicarbonato de sódio e vinagre no tubo vertical para ajudar a desentupir.

Se nenhum destes conselhos funcionar, é altura de chamar uma empresa de reparação de aparelhos. E se não for suficiente, chame um canalizador. Uma vez encontrado e resolvido o problema, minimize as hipóteses de voltar a acontecer. Evite usar mais detergente do que o recomendado, corte nos amaciadores de roupa e, ocasionalmente, faça um ciclo de lavagem a quente. Deve também deixar a porta da máquina de lavar aberta durante pelo menos 20 minutos após a lavagem, para que o interior possa secar.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução e adaptação: Inês Duarte de Freitas