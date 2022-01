Como reutilizar e deitar fora correctamente o óleo de cozinha

Despejá-las no lava-louças parece ser a solução mais fácil, mas não é a mais amiga do ambiente, além de poder estragar os canos.

A gordura é uma parte essencial na culinária. Ao misturar azeite aos legumes para lhes dar sabor, ou ao usar óleo para fritar batatas ou rissóis, a maioria dos cozinheiros usa regularmente as gorduras. Mas, o que fazer-lhes depois de as usar? Despejá-las no lava-louças parece ser a solução mais fácil, mas não é a mais amiga do ambiente, além de poder estragar os canos.