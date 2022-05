Back on Track, o movimento europeu que quer trazer de volta os comboios nocturnos

É um exemplo vivo de um movimento que surgiu de forma espontânea da sociedade civil. Back on Track (Regresso aos Carris) pretende que a Europa recupere a tradição dos comboios nocturnos e aumente as ligações ferroviárias transfronteiriças. Reúne entusiastas em praticamente todos os países europeus, mas só tem grupos organizados na Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Itália e Suécia. Em França tem outro nome. Chama-se Oui au Train de Nuit (Sim ao Comboio Nocturno) e tem activistas organizados em várias regiões. Mas está também integrado no Back on Track, ele próprio um movimento inorgânico, que funciona em rede, mas sem liderança nem hierarquias.