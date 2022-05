PCP relança debate sobre saída do euro e rejeita que esse seja um tema tabu

Portugal perdeu soberania sobre a sua política monetária, cambial e orçamental; teve sobretudo períodos de recessão ou estagnação económica, tornou-se mais endividado e dependente, perdeu capacidade produtiva, e não convergiu com a média da União Europeia. Este é o balanço negativo que o PCP faz da adesão ao euro e destes 20 anos em que a moeda esteve a circular. “Temos o dever de perguntar: como serão os próximos 20 anos? Vamos resignar-nos a este cenário?”, questiona Vasco Cardoso, do comité central, para justificar a conferência que o partido organiza nesta terça-feira, no Iscte, em Lisboa, para analisar as “consequências do uso do euro para o país se este rumo se mantiver” e as “possibilidades para concretizar uma ruptura”.