Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Ucrânia diz que a ofensiva russa ao Donbass é “a maior em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial”. Mais 48 soldados russos serão julgados por crimes de guerra, segundo a procuradora-geral da Ucrânia. Cerca de 80% dos ucranianos opõem-se à cedência de territórios em troca de um acordo de paz com a Rússia. Um artigo em actualização ao longo do dia.

▶Mais de 80% dos ucranianos opõem-se à cedência de territórios em troca de um acordo de paz com a Rússia, segundo uma sondagem publicada nesta terça-feira pelo Instituto de Sociologia Internacional de Kiev.

▶Volodymyr Zelensky diz que o Presidente Vladimir Putin é a única autoridade russa com quem está disposto a reunir-se para discutir como acabar com a guerra. No entanto, admite que as evidências de ataques russos contra civis estão a dificultar as negociações.

▶A procuradora-geral da Ucrânia, Irina Venediktova, anunciou que mais 48 soldados russos serão julgados por crimes de guerra, depois de um tribunal em Kiev ter condenado Vadim Shishimarin a prisão perpétua.

▶O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, declarou que a ofensiva russa ao Donbass é “a maior em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial”.

▶O governador de Lugansk referiu que, perante a ofensiva russa, é tarde de mais para se retirar os cerca de 15 mil civis da cidade sitiada de Severodonetsk. Na madrugada desta terça-feira, quatro civis foram mortos em ataques a edifícios residenciais.

▶Cerca de 20 países enviarão novos pacotes de assistência de segurança para a Ucrânia numa altura em que a guerra com a Rússia chega aos três meses, anunciou o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin.

▶A Suécia e a Finlândia vão participar na cimeira da NATO em Madrid, no próximo mês, revelou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, durante a reunião anual do Fórum Económico Mundial, em Davos.

▶O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que Moscovo vai concentrar-se no desenvolvimento das relações com a China, “agora que o Ocidente assumiu uma posição de ditador”.

▶O assessor do presidente da câmara da cidade ucraniana de Mariupol, actualmente sob controlo russo, revelou que quase 200 cadáveres estão em estado de decomposição na fábrica Azovstal, constituindo um perigo para a saúde pública.