Portugal tem quatro escolas de negócios entre as 50 melhores do mundo

Portugal tem quatro faculdades entre as 50 melhores escolas com oferta de formação de executivos do mundo, eleitas anualmente pelo Financial Times, que distingue as instituições que mais se destacaram em programas feitos à medida para empresas e em formações abertas a todos os executivos. Nova School of Business and Economics (SBE), Católica Lisbon School of Business & Economics e Porto Business School voltam a entrar na lista, melhorando as posições, enquanto o ISEG se estreia no ranking.