Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Volodymyr Zelensky prolongou a lei marcial até Agosto. Kiev aprovou lei que proíbe os símbolos “Z” e “V”. Moscovo intensificou ofensiva no Donbass e definiu Severodonetsk como prioridade, diz Reino Unido. Ataque russo em Zaporizhzhia deixa autarca nomeado pela Rússia gravemente ferido. Um resumo em actualização ao longo do dia .

► A Rússia intensificou a ofensiva no Donbass, com as tropas a avançar na frente de Lugansk. O Ministério da Defesa britânico identificou que a cidade de Severodonetsk é uma das “prioridades tácticas imediatas” da Rússia. As forças russas não conseguiram invadir a cidade até ao momento, apesar de terem atacado em quatro frentes, revelou o autarca regional.

► As tropas russas bombardearam 12 zonas residenciais da região de Donetsk, destruindo 58 infra-estruturas civis. Várias pessoas morreram, mas o número oficial de vítimas ainda não foi divulgado. No sábado, os ataques russos provocaram sete mortos e dez feridos.​

​► Um ataque russo na cidade de Enerhodar, em Zaporizhzhia, deixou o autarca nomeado pela Rússia gravemente ferido. Andrei Shevchuk, esteve nos cuidados intensivos.​

​► O autarca de Mariupol, Vadim Boychenko, afirmou que o enterro de cadáveres em massa em covas pouco profundas e o colapso dos sistemas de esgotos poderá provocar uma crise sanitária na cidade. Boychenko acrescentou que as chuvas de Verão ameaçam contaminar as fontes de água e pressionou as forças russas para permitirem que os habitantes abandonem a cidade em segurança.​

► Volodymyr Zelensky prolongou a lei marcial durante três meses, até 22 de Agosto. Kiev aprovou uma lei que proíbe os símbolos “Z” e “V”, habitualmente utilizados em gestos de apoio à invasão russa.

​► Durante um discurso no Parlamento ucraniano, o Presidente da Polónia, Andrzej Duda, destacou que apenas a Ucrânia tem o direito de decidir o seu futuro, numa alusão ao comentário do antigo primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, que sugeriu que o país deveria ceder às exigências de Putin para terminar o conflito. “Não vou descansar até que a Ucrânia se torne membro da União Europeia”, acrescentou.​

​► O ministro de Estado dos Assuntos Europeus francês, Clement Beaune, afirmou que a adesão da Ucrânia na UE só poderá acontecer “daqui a 15 ou 20 anos”. Beaune reforçou a oferta do Presidente francês para criar uma “comunidade política europeia” que poderia ajudar na integração da Ucrânia mais cedo, mas Zelensky recusou.​

​► A Sérvia vai evitar alinhar com as sanções ocidentais contra a Rússia enquanto procura novo acordo com o Presidente russo, Vladimir Putin, para garantir o fornecimento de gás russo. O actual acordo entre os dois países expira a 31 de Maio.​

​► O Presidente turco não cedeu nas condições para aceitar a Suécia e a Finlândia na NATO e reforçou a necessidade de os dois países tomarem medidas em relação ao que a Turquia considera de apoio a organizações terroristas.​

​► Já o primeiro-ministro, António Costa, considera que as visitas à Roménia, Polónia e Ucrânia permitiram reforçar o papel de Portugal na NATO e apoiar Kiev na luta pela paz e reconstrução do país.​

​► O YouTube desactivou mais de sete mil vídeos e nove mil canais relacionados com a guerra na Ucrânia por violarem as normas, nomeadamente conteúdos que se referiam à invasão como uma “missão de libertação”. Desde o início do conflito, o YouTube já suspendeu vários canais de jornalistas pró-Kremlin e associados aos Ministérios da Defesa e Negócios Estrangeiros russos.​