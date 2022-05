Bruxelas mobiliza 300 mil milhões para acabar com a dependência energética da Rússia

A guerra de agressão russa na Ucrânia, e a sucessão de medidas punitivas aplicadas pela União Europeia, levaram a Comissão a acelerar os planos já em curso para a transição dos combustíveis fósseis para as energias limpas, para permitir que os Estados-membros possam tomar imediatamente as medidas necessárias para pôr termo à sua dependência energética da Rússia e, ao mesmo tempo, garantir a segurança do abastecimento do mercado europeu.

“Vamos aumentar o nosso nível de ambição e assegurar que não dependemos mais dos combustíveis fósseis russos o mais depressa possível”, declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, depois do colégio de comissários ter aprovado o plano de acção da iniciativa RePowerEU, que prevê uma revisão das metas e calendários anteriormente definidos, e um reforço significativo do financiamento disponível: o executivo mobilizou cerca de 300 mil milhões de euros para apoiar os investimentos e reformas necessárias para alcançar a independência energética da Rússia.

Esses investimentos, que serão necessariamente diferentes em função da exposição de cada país ao abastecimento russo, o seu cabaz energético ou o seu nível de interligação, vão poder ser incluídas nos respectivos planos de recuperação e resiliência: serão “novos capítulos” RePowerEU, com financiamento disponível por via do envelope de cerca de 225 mil milhões de euros para empréstimos que ainda estão por utilizar, e pela transferência (que será voluntária) até 7,5% de verbas da Coesão e da Política Agrícola Comum (PAC).

O recurso ao Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que tem um quadro de aprovação agilizado e um prazo de execução até 2026, foi a forma encontrada pelo executivo comunitário para acelerar os investimentos na substituição dos combustíveis fósseis e descarbonização da economia: a expectativa de Bruxelas é que no prazo de cinco anos, a UE esteja em condições de cortar completamente com o fornecimento russo de carvão, petróleo e gás natural, e de se afirmar como a região do mundo que mais utiliza as energias limpas.

“Uma parte do financiamento, de dez mil milhões de euros, será utilizada nas ligações em falta para o gás e o gás natural liquefeito. Uma parcela até dois mil milhões de euros pagará infra-estruturas petrolíferas para parar o transporte a partir da Rússia, e o resto servirá para acelerar e reforçar a transição para a energia limpa”, revelou a presidente do executivo comunitário, que destacou estrategicamente duas medidas que permitirão a países como a Hungria resolver as actuais dificuldades técnicas que os impedem de ratificar o sexto pacote de sanções contra a Rússia, que inclui um embargo às exportações de petróleo.

Mas o plano não passa só pela diversificação das fontes de abastecimento, o reforço da capacidade de armazenamento e a produção de energias renováveis, particularmente eólica e solar (o objectivo é que a parcela de vento e sol na geração de electricidade atinja os 60% até ao fim da década).

Como sinalizou Ursula von der Leyen, uma parte do esforço terá de acontecer “do lado da procura, através da poupança de energia” — que como observou uma fonte europeia, também é uma das maneiras para os consumidores reduzirem as suas facturas de energia.

Planos de contingência

Consciente de que o horizonte temporal dos projectos do RePowerEU não está ajustado à actual conjuntura de crise, nem responde à alta dos preços e volatilidade do mercado da energia, a Comissão Europeia também pediu aos Estados-membros para traçarem planos de contingência para mitigar o impacto da subida dos preços e precaver uma eventual retaliação da Rússia, através do corte abrupto do abastecimento de gás natural à Europa — uma medida que os 27 não querem acrescentar ao quadro de sanções, por causa dos efeitos nocivos sobre a economia europeia.

Do lado de Bruxelas, há abertura para autorizar medidas extraordinárias e de carácter temporário para a intervenção no mercado do gás e da electricidade, de natureza fiscal ou regulatória. Estas medidas podem passar pelo alargamento das tarifas reguladas a sectores estratégicos; a fixação administrativa de preços de referência; a subsidiação dos custos marginais de determinadas tecnologias ou mesmo o estabelecimento de um sistema coordenado para a redução e racionamento da procura.