Xangai, a megalópole

A megalópole estende-se a perder de vista, de titânicos arranha-céus que se sucedem à vista do bar do terraço deste hotel, um horizonte traçado a esquadro e dinheiro. A passagem do regime de comunista panfletário para capitalista emergente é evidente em todas as coisas, da escala urbana aos pequenos objectos do quotidiano. A estátua de Mao no Bund vive enxameada de turistas e vê-se impresso um Mao sorridente no tapete de rato do computador do hotel.

Em Puxi, a parte antiga da cidade de Xangai, na China, coabitam as concessões comerciais do início do século XX. Adivinham-se as origens: a concessão francesa, com a arquitectura chã característica; The Bund, que era a concessão britânica, assemelha-se a Londres com o Tamisa a seus pés. Pudong, do outro lado do rio Huangpu, é o umbigo financeiro da cidade, preenchido de colossos de metal e vidro que nunca dormem. Como cidade global, tudo é descrito em mandarim e inglês. O dialecto local está em recuperação, ainda que olhado com desconfiança pelas autoridades. Na rua e lojas tradicionais comunico por gestos, nos táxis dou um cartão com o cruzamento das ruas para onde pretendo ir. Bandos de bicicletas tracejam as ruas, centos de aceleras e riquexós conduzem em caligrafia chinesa, ao desbarato de direcções. As passadeiras são cerimoniais, os cruzamentos são aventuras a alta velocidade e o buzinão é constante.

Um dos principais motivos que me levou a Xangai foi o de desatar o nó da história da presença judaica durante a II Grande Guerra. Foram acolhidos cerca de 24 mil judeus refugiados. O III Reich pediu repetidas vezes ao Império do Japão que os devolvesse, sem efeito. Orelhas moucas permitiram que sobrevivesse aqui uma comunidade. Conheci um guia chinês nas ruas que me ajudou, em francês, a encontrar a morada do Shanghai Jewish Refugees Museum, situado numa das duas sinagogas sobreviventes na cidade, a Ohel Moshê, junto ao gueto judaico, em Hongkou.

A gente de Xangai sorri a cada apontar de objectiva. A cada abordagem, ainda que toldada pela muralha linguística, comunicam amigavelmente com a cara e o corpo todo. Há imensos expatriados na cidade, trabalham nas financeiras, organizam eventos ou ensinam inglês. Descobri, tristemente, que se fecham em grupos de idênticos sem querer roçar mais que ao de leve esta enorme China. Comenta-se a pegada ecológica ao discutir em termos de sustentabilidade(s), e eu gosto de pensar na pegada do viajante. Pouca interferência que não seja a da presença e interesse interessado em querer fazer parte de, em ser, nem que seja por umas horas, também nativo. Há imenso espaço para o amor em Xangai, casais passeiam de mãos dadas nas margens do Huangpu, vêem-se reflectidos na água. Não somos nada diferentes, apenas detalhes das feições marcam algum destaque, não distância. E o exotismo é tão atraente aqui como ali.

Sentei-me em frente à sede do bispado católico a desenhar. Quem passava olhava deliciado o desenho e, reflecti, o trabalho manual é importantíssimo na cultura chinesa. O apuro de tempero e o corte cirúrgico dos ingredientes na cozinha, os detalhes na pintura e na escultura, a decoração meticulosa nos entalhes de madeira, a montagem de andaimes em bambu e o reticulado dos jardins. O conduzir riquexós e bicicletas. A mão é todo um corpo, digitais com ela. E daí o fascínio dos passantes pelo que ia apontando no meu caderno.

Fernando Mondego