Romy, Jane, Gerard, Patrick… e os outros

Tirar Romy Schneider da tragédia e iluminar a mulher livre e solar. Enfrentar o legado Patrick Dewaere, actor que foi uma revolução no cinema francês. Entronizar a lenda Gérard Philipe no ano em que completaria 100 anos. Conhecer Jane Campion: oscarizada, elevada a símbolo, mas pouco vista. Propostas dos documentários vistos na secção Cannes Classics do festival.