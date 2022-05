De Barrancos a Vanuatu: histórias do planeta num mês de Azul

Preparámos uma edição digital de 182 páginas, exclusiva para assinantes, com alguns dos melhores textos publicados no Azul no último mês sobre ambiente e crise climática. Está disponível neste domingo.

O Azul, o site do PÚBLICO dedicado às questões do ambiente e da crise climática, faz um mês. E para assinalar a data preparámos uma edição digital com uma selecção de alguns dos melhores trabalhos que publicámos nas últimas semanas. Será exclusiva para assinantes e poderá ser descarregada, a partir deste domingo, na nossa Estante P, para guardar e ler em qualquer lugar.

Neste último mês estivemos perto de Barrancos, numa mina abandonada, debaixo da terra, para uma contagem de morcegos-de-ferradura-mouriscos. “À medida que caminhamos, a galeria vai-se tornando mais húmida e quente. Pisamos as primeiras poças de água no chão, protegidos pelas galochas. No tecto enrugado vão surgindo os primeiros morcegos…”

Demos-lhe a conhecer a Lei do Bem-Estar das Gerações Futuras do País de Gales, “a única legislação no mundo que determina que sejam cumpridos os objectivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas”.

Estivemos presentes quando a Sidra e o Salao foram devolvidos à natureza, no Algarve, e aproveitámos o momento para saber como está a ser salvo da extinção o lince-ibérico.

Fomos tentar perceber como a destruição dos recursos naturais e do ambiente tem sido usada como uma arma pelos invasores russos na Ucrânia.

Lançámos uma série especial sobre água onde tentámos responder à pergunta: que agricultura vamos fazer num país que, como nos disse Miguel Miranda, presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, “é um milagre da meteorologia”? (Sim, “onde Portugal acaba é onde o deserto começa”). E explicámos como as alterações climáticas têm impacto na saúde humana.

Também olhámos para esse planeta imenso, onde, especialmente na região do Pacífico — das ilhas Fiji, a Kiribati, passando por Timor-Leste e Vanuatu — há países insulares que correm o risco de desaparecer por causa da alarmante subida do nível médio das águas do mar.

Foram mais de 150 notícias, entrevistas, reportagens, análises, vídeos, infografias e fotogalerias. E ainda lançámos o podcast Azul e a nossa newsletter Hora Azul

De tudo isto, seleccionámos uma pequena amostra de 12 trabalhos que pode encontrar nesta edição especial que marca o primeiro mês de vida do Azul. São 182 páginas, exclusivas para os nossos assinantes, que pode descarregar na nossa Estante P e ler em qualquer altura.

Continue a seguir-nos, porque todos os dias, no Azul, há novas histórias do planeta.