Advogada de Rendeiro não avançou com recurso para a libertação nem com queixa na ONU

June Marks, advogada de João Rendeiro na África do Sul, não chegou a avançar com qualquer recurso contra a prisão preventiva, aplicada ao ex-banqueiro como medida de coacção depois de ter sido detido no dia 11 de Dezembro de 2021 naquele país, nem com a queixa na Organização das Nações Unidas (ONU) sobre as condições na prisão de Westville.