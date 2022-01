João Rendeiro chega ao Tribunal escoltado por um forte dispositivo policial

Esta é a primeira audiência desde que o pedido de extradição do ex-banqueiro para Portugal chegou a África do Sul.

O ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro chegou esta sexta-feira ao tribunal de Verulam, na África do Sul, escoltado por um forte dispositivo policial que incluiu elementos da Interpol, segundo relatou a jornalista da CMTV, que dá conta que os procuradores sul-africanos também chegaram com igual protecção.

João Rendeiro está detido na África do Sul há 42 dias e esta é a primeira audiência em Tribunal depois da chegada do pedido formal de extradição para Portugal.

Segundo os relatos dos jornalistas dos canais de televisão portugueses que estão no local, os representantes da National Prosecuting Authority (NPA), o ministério público sul-africano, chegaram ao tribunal com a documentação do pedido de extradição.

Nos últimos dias têm sido noticia o facto de o ex-banqueiro ter tido problemas de saúde. Segundo a advogada une Marks, João Rendeiro tem tido tosse e febre, tendo sido assistido na enfermaria da prisão de Westville onde está detido.

Porém, ao PÚBLICO a advogada lamenta a assistência médica prestada e diz que João Rendeiro pediu para ser visto por um cardiologista há mais de duas semanas, mas ainda não teve autorização e que não lhe foi feito o teste para detectar se tem ou não covid-19.

Esta sexta-feira o Expresso também dá conta que o ex-banqueiro quer fazer queixa das condições da prisão onde está detido à ONU, relatando situações que considera desumanas, nomeadamente o facto de não haver água quente, que as janelas não têm vidros e que não há roupa de cama. Além do facto de ser uma cadeia sobrelotada, estando João Rendeiro numa cela com mais 50 reclusos.