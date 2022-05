Qual o problema em torno da lei dos metadados?

O primeiro-ministro António Costa defende que não existe possibilidade legal de reabrir os casos judiciais das condenações de arguidos baseadas em metadados e anunciou que o Governo vai apresentar uma proposta de lei para mudar as regras consideradas inconstitucionais que pretende que o Parlamento discuta já em Junho. Para 3 de Junho está já marcada a discussão na Assembleia da República em torno da proposta do PSD, mas o que está em causa nesta polémica? Neste P24 falamos com a jornalista parlamentar do PÚBLICO Maria Lopes.

