Licença menstrual: uma proposta a favor das mulheres ou contra a igualdade?

Ana estava no 7.º ano quando, pela primeira vez, sentiu dores incapacitantes. Apesar da falta de números concretos, as dores menstruais continuam a ser uma realidade para várias mulheres. Se uma licença menstrual chegar a Portugal, o que se pode esperar e que desafios éticos e morais poderá levantar?

“A memória que eu tenho é de estar no 7.º ano — quando me apareceu o período — e ser tão doloroso que tinha de sair da sala e ir para a enfermaria... Nem sequer conseguia ir para casa, não conseguia andar”, começa por contar Ana Almeida. A solução passava por ficar deitada numa maca “à espera que melhorasse”. Ao mesmo tempo que sofria, Ana, com 12 anos, ainda tinha que lidar com comentários e olhares de troça: “Toda a gente perguntava o que se passava e, de repente, o assunto tornava-se público. Os rapazes, claro, começavam a rir e a gozar”.