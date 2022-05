Parlamento discute metadados dia 3. PS disponível para ajudar proposta do PSD

O PSD agendou para dia 3 de Junho o seu projecto de lei que alterar a lei de conservação dos metadados. Depois de uma primeira apreciação muito crítica sobre esta iniciativa dos sociais-democratas, o líder parlamentar socialista admitiu, questionado pelo PÚBLICO sobre se a vai viabilizar depois de o primeiro-ministro ter considerado que “responde a alguns problemas”, que a bancada do PS “valoriza positivamente a abertura do PSD para a discussão [de alterações à sua proposta] e está mais do que disponível para trabalhar com o PSD nessa matéria”.

O Chega agendou para dia 1 de Junho, de forma potestativa (obrigatória), um debate de urgência sobre o processo de acolhimento dos refugiados em Setúbal e espera que “seja o primeiro-ministro a marcar presença no Parlamento e que não envie nenhum outro ministro” ou secretário de Estado, embora o regimento da Assembleia da República não o imponha. No mesmo dia, logo a seguir a esse debate, é discutida a proposta do partido para a criação de uma comissão de inquérito sobre a actuação do Estado nas parcerias com associações russas no acolhimento e integração de cidadãos ucranianos.

“O Chega vai reforçar politicamente a ideia de que só a presença do primeiro-ministro faz sentido porque é ele que tem que prestar esclarecimentos”, vincou André Ventura aos jornalistas depois da conferência de líderes que esta manhã fez os agendamentos para as duas primeiras semanas de Junho. Na comissão de inquérito, o Chega pretende ouvir os serviços de informações, os responsáveis pelo processo de acolhimento em Setúbal, os autarcas, o Alto Comissariado para as Migrações e os refugiados. A IL veio depois vincar que espera as explicações de António Costa nesse debate para depois decidir como vota a criação da comissão de inquérito.