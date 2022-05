Governo vai propor até Junho nova lei sobre prazos e condições para armazenar metadados

Está decidida a forma de contornar o chumbo do Tribunal Constitucional (TC) ao armazenamento dos metadados pelas operadoras de comunicações para efeitos de investigação judicial: o Governo vai apresentar uma proposta de lei para mudar as regras consideradas inconstitucionais, que pretende que o Parlamento discuta já em Junho. E afasta uma revisão constitucional.

Sem admitir qual o período que poderá ser considerado razoável para a conservação dos dados de base (números de telefone e de aparelhos usados, duração das chamadas, emissor e destinatário das conversas, mensagens e emails) e de localização, que hoje são de um ano, António Costa defendeu aos jornalistas que tem que ser um “prazo razoável” que permita conciliar o direito aos dados pessoais com a necessidade de dotar os serviços e forças de segurança e de investigação dos instrumentos que lhes permitam trabalhar no combate ao terrorismo e ao crime altamente organizado.

A reunião desta manhã do Conselho Superior de Segurança Interna, que durou pouco mais de uma hora, “serviu para fazer uma avaliação sobre a decisão do TC e o impacto nos processos de investigação em curso. Não é possível estabelecer uma avaliação geral e será preciso ver, caso a caso, nos processos em curso em que o acesso é um elemento essencial relevantíssimo para a produção de prova”, descreveu o primeiro-ministro aos jornalistas no final do encontro que decorreu no Palácio da Ajuda.

António Costa realçou, no entanto, que todos os responsáveis dos serviços e forças envolvidas na investigação defenderam a “imprescindibilidade do acesso a metadados para os processos de investigação à criminalidade organizada, transnacional, como o terrorismo”. O primeiro-ministro lembrou que foi precisamente para isso que a directiva de 2006 previu esse armazenamento e chegou até a lamentar que actualmente, quando a criminalidade se baseia ainda mais no mundo digital e nas comunicações, se restrinjam os instrumentos de combate como é o acesso aos metadados.