O que está em causa quando falamos de metadados?

O que são os metadados?

São as informações sobre tráfego e localização das telecomunicações e dados conexos, ou seja, que número ligou ou enviou mensagens para que outro número, a quem pertencem (e se foi por reencaminhamento), através de que equipamentos (pelo IMEI) quando, durante quanto tempo, onde os dois telefones estavam nessa altura. Mas também, no caso da comunicação por internet (na rede fixa ou móvel), nome, endereço e número do assinante digital, os códigos de identificação do utilizador e do destinatário registados e os códigos atribuídos a qualquer comunicação que entre na rede pública, as horas de início e fim da ligação do serviço, endereço do protocolo IP (endereço de cada equipamento no momento do acesso), e a célula da localização geográfica no início da comunicação. A lei proíbe a conservação de dados que revelem o conteúdo das comunicações.