O que une e separa Moreira da Silva e Montenegro em dez áreas

Em dez temas — do combate à corrupção à saúde, passando pela vida interna do PSD e pela transição digital — as moções de estratégia global dos dois candidatos à liderança do PSD mostram diferenças mas também convergências.

As moções de estratégia global com que Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva se candidatam à liderança do PSD convergem no diagnóstico sobre a estagnação económica e o empobrecimento do país, atribuindo culpas à governação socialista, e alinham-se em algumas soluções para os problemas da actualidade mas afastam-se noutras. Já sobre o PSD, os dois candidatos defendem a modernização do partido e a actualização das linhas programáticas embora com propostas diferentes.