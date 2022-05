Uma salamandra e os seus ovos vencem prémio de fotografia de natureza

Daniel Santos deparou-se com o cenário durante a investigação para um projecto sobre a Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), espécie endémica do noroeste da Península Ibérica. O fotógrafo seguiu uma pequena população até uma pequena gruta. "Estes animais normalmente colocam os ovos em locais húmidos e aqui não foi excepção. Uma das paredes da gruta estava repleta de pontos brancos, especialmente onde escorria água com abundância", descreveu o fotógrafo vencedor do prémio principal do concurso Insitu - Festival de Imagem de Natureza — a fotografia também ficou em primeiro lugar na categoria Répteis e Anfíbios.

Com uma foto de Quelhão — uma zona da aldeia de Fafião em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês — envolta em neblina, Mário Cunha ficou com o primeiro lugar na categoria Paisagem, tendo ficado para uma foto da autoria de Nuno Henriques (campos no Caramulo) o primeiro lugar na categoria Parque Natural Vouga-Caramulo.

Entre a fauna, Vasco Cruz venceu a categoria Aves (com um Pisco-de-peito-ruivo), Jorge Costa triunfou na categoria Mamíferos enquanto Nuno Rodrigues destacou-se na categoria Paixes e Invertebrados (dois Peixes-balão encurralados numa armadilha abandonada).

A vitória na categoria Flora e Fungos foi para Hugo Amador com uma foto ao nascer do sol. Tiago Magalhães foi distinguido na categoria Arte Fotográfica com uma "Monotonia visual".

O Festival de Imagem de Natureza de Vouzela regressou este ano com um novo nome (Insitu) dando início a um novo ciclo, mas mantendo o legado de preservação da natureza, da biodiversidade e da valorização do território que o acolhe, o concelho de Vouzela.