Dívidas à Segurança Social atingem 13,3 mil milhões em 2021

O valor bruto das dívidas de terceiros à Segurança Social atingiu 13,3 mil milhões de euros em 2021, encontrando-se provisionados 8.325,4 milhões de euros, o equivalente a 62,43% desse valor, segundo a Conta Geral do Estado 2021 (CGE).

De acordo com o documento entregue hoje no parlamento, a Segurança Social tem por cobrar 13.336,1 milhões de euros em dívida de curto, médio e longo prazos.

Nas dívidas de terceiros, os contribuintes e outros devedores representam 89,37% e 5,56%, respectivamente, do valor total das dívidas de terceiros de curto, médio e longo prazos.

A CGE assinala ainda que, dentro do activo circulante líquido, “não obstante a redução de 7,5% da dívida de médio e longo prazos, assistiu-se a um ligeiro acréscimo de dívida de maturidade mais reduzida”, subindo 3,01% face ao ano anterior, devido sobretudo a clientes de cobrança duvidosa, prestações sociais a repor e contribuintes.

“O balanço da Segurança Social, e em particular o seu activo líquido, expressa com maior relevância, no final do exercício de 2021, os saldos nas rubricas de disponibilidades (31.166 milhões de euros) e de dívidas de terceiros de curto e médio e longo prazos (5.010,8 milhões de euros), representando 85,05% e 13,67%, respectivamente, do total desse activo líquido”, refere.

No que toca às disponibilidades, que atingem 31.166 milhões de euros, 85,54% deste saldo encontra-se aplicado em títulos negociáveis, com especial ênfase nos títulos de dívida pública portuguesa, que representam 80,43% do total desses títulos, detidos pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e pelo Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social.