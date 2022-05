O que precisa de saber hoje sobre a guerra na Ucrânia

▶ A primeira-ministra sueca e o líder da oposição anunciaram oficialmente, esta segunda-feira, o pedido de adesão do país à NATO. Para o vice-primeiro-ministro da Rússia, Sergei Rybakov, esta decisão dos dois países é “um erro”, que vai ter “consequências alargadas” e fará a situação global mudar radicalmente.

▶ Vladimir Putin alertou nesta segunda-feira que, embora não veja a expansão da NATO como uma “ameaça directa”, uma eventual expansão das infra-estruturas militares na Suécia e na Finlândia exigirá uma reacção de Moscovo.​

▶ As tropas ucranianas que defendem a cidade de Kharkiv conseguiram que as tropas inimigas recuassem até à fronteira com a Rússia, disse o governador da região, uma informação confirmada entretanto pelo Ministério da Defesa ucraniano. O exército russo prossegue com a ofensiva no leste do país em direcção a Donetsk, acrescentam as autoridades ucranianas.

▶ A Bielorrússia anunciou o destacamento de “forças de operações especiais” ao longo da fronteira com a Ucrânia e o fornecimento de equipamento militar, escreveu o Ministério da Defesa britânico na sua actualização diária.

▶ A ofensiva russa no Donbass está “parada” e a Ucrânia pode mesmo ganhar a guerra, acredita o secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg. “A guerra da Rússia na Ucrânia não está a correr como Moscovo planeou”, disse no domingo.

▶ A Provedora de Justiça para os Direitos Humanos da Ucrânia, Luidmila Denisova, acusou as tropas russas de estarem a utilizar bombas de fósforo branco contra a fábrica Azovstal. Segundo o Ministério da Defesa russo, foi acordado um cessar-fogo esta segunda-feira entre as tropas russas e ucranianas para retirar os soldados feridos da fábrica Azovstal.

▶ Trinta e dois anos depois de entrar no mercado russo, a McDonald's está a vender os seus negócios no país. “Esta é uma questão difícil, sem precedentes e com profundas consequências, (...) mas é impossível ignorar a crise humanitária causada pela guerra na Ucrânia” escreveu o chefe executivo da McDonald's numa mensagem a que o New York Times teve acesso.