A China não sabe bem o que fazer com a guerra de Putin

1. Na semana passada foi notícia em todo o mundo ocidental a prisão do cardeal emérito Joseph Zen, 90 anos, em Hong Kong, acusado de “conluio com forças estrangeiras” pelas autoridades chinesas, ao abrigo da nova lei de segurança nacional imposta ao território em Junho de 2020. O cardeal foi detido a 11 de Maio com mais três pessoas — a estrela pop Denise Ho, a célebre advogada dos direitos humanos Margaret Ng e o académico Hui Po-keung. Os quatro eram fundadores do Fundo de Apoio Humanitário, que aceitava doações para ajudar os participantes nos protestos democráticos de 2019.