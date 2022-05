O plano orientador do futuro da rede ferroviária nacional não deverá ser conhecido ainda durante este ano por atrasos no processo provocados pela queda antecipada do Governo: a data em cima da mesa é agora 2023. Também não há novidades sobre as novas administrações da CP e IP que continuam em gestão corrente.

