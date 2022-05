Lei dos metadados é ilegal desde 2009 e PGR não tem poder para se queixar, diz Constitucional

O Tribunal Constitucional decidiu não tomar conhecimento do pedido da procuradora-geral da República que invocava a nulidade do acórdão que determinava a inconstitucionalidade da lei que estipula a conservação dos chamados metadados (os dados de base e de localização das chamadas telefónicas e ligações de internet) durante um ano para efeitos de investigação judicial. Ou seja, os juízes do Palácio Ratton recusam o pedido de nulidade de acórdão de Lucília Gago e recorrem a uma argumentação muito crítica para com a figura de topo do Ministério Público, de quem dizem que “carece de legitimidade processual e constitucional para a suscitar”.

Porém, além disso, os juízes esclarecem agora algo imprescindível: a declaração de inconstitucionalidade tem retroactividade até à entrada em vigor da lei, isto é, em 2009. O que significa que agora os tribunais poderão ser inundados por milhares de pedidos de nulidade de processos cujas condenações tenham sido baseadas essencialmente em prova obtida através de metadados.

Voltando ao pedido de Lucília Gago, o tribunal considerou serem “manifestamente improcedentes os argumentos invocados pela requerente”. E faz uma veemente crítica à procuradora-geral da República por ter extravasado os seus poderes: “Mais grave ainda, no que à inatendibilidade da pretensão deduzida diz respeito, é que não cabe à procuradora-geral da República — desde logo, por razões de ordem jurídico-constitucional de natureza material — suscitar incidentes pós-decisórios, em processos de fiscalização abstracta em que não seja sujeito processual”.

E vinca que “a permissão de armazenamento dos dados em território subtraído à jurisdição de uma autoridade administrativa independente viola a obrigação de conservação num Estado-membro da União Europeia, implicando a inconstitucionalidade da norma quanto a todos os dados elencados no artigo 4.º”. Ou seja, só pelo facto de ser permitido que os dados das operadoras fiquem guardados num país fora da UE leva a que essa conservação viole a Constituição.