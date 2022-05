Morreu a mezzo-soprano Teresa Berganza

Dizia numa entrevista ao diário El Mundo, em 2018, quando tinha 85 anos, que sentia falta dos amigos que tinham já morrido, do reboliço das viagens com os filhos para dar concertos de teatro em teatro, de estar num dia na Oceânia e no seguinte a aterrar em Paris. “Começo a cansar-me. Antes era incansável.”

Teresa Berganza, a mezzo-soprano madrilena que ao longo da sua carreira de quase 60 anos pisou muitos dos mais importantes palcos mundiais da ópera, morreu esta manhã em San Lorenzo del Escorial, confirmou o filho ao jornal ABC e à agência de notícias EFE. Tinha 89 anos.

Admirada pela sua técnica vocal, mas também pelas suas musicalidade e pelas suas enormes qualidades dramáticas, Berganza notabilizou-se, sobretudo, na interpretação de personagens saídas dos universos de Rossini, Mozart e Bizet, escreve a imprensa espanhola, em textos que traçam o seu percurso desde a estreia, no Festival de Aix-en-Provence de 1957, até que se retirou da vida artística.