Estudos Negros: alguns apontamentos

Ficam várias inquietações sobre a implementação desta área de conhecimento na academia portuguesa. Desde logo a questão da composição étnico-racial do corpo docente, que deverá ser esmagadoramente negra, o que levantaria reacções sobre um pretenso “racismo ao contrário” e meritocracia.

Nestes últimos dias, uma curta viagem ao Reino Unido trouxe-me até este texto, um conjunto de apontamentos sobre o que se denomina Black Studies que aqui traduzo para “Estudos Negros”, área inexistente no espaço académico português. Viajei com o objectivo de conhecer a “primeira” licenciatura e mestrado em Estudos Negros no espaço europeu, que a Birmingham City University (BCU) decidiu oferecer, em plena era Black Lives Matter (2017) e na decorrência dos esforços de académicos como Kehinde Andrews.