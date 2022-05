Bruxelas e Londres sem soluções para vencer o impasse do protocolo da Irlanda

Liz Truss foi a terceira governante britânica a quem o vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, teve de recordar que os 27 não vão renegociar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, nem vão deixar de responder a qualquer decisão unilateral que desrespeite ou ponha em causa os termos definidos no protocolo da Irlanda — que Londres voltou a ameaçar tomar, no rescaldo da vitória dos nacionalistas do Sinn Féin nas eleições para o governo da Irlanda do Norte.