Mais esperança para os doentes com estenose aórtica

No dia 16 de Abril de 2002, que o francês Alain Cribier, em Rouen, abriu mais uma página decisiva no avanço da medicina no século XXI. Um doente de 57 anos com estenose valvular aórtica severa, em choque cardiogénico e sem condições para cirurgia cardíaca, foi tratado com sucesso com a primeira válvula artificial aórtica colocada através de um acesso vascular periférico (reconhecida a partir desse momento em todo o mundo por TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation). Na altura, este foi um feito incrível, num doente sem outro tipo de solução, e esta descoberta levou a um desenvolvimento rápido na indústria dos dispositivos médicos, só comparável à da angioplastia coronária. Aliás, aquele foi um ano de ouro para a cardiologia de intervenção mundial, pela implantação da primeira válvula cardíaca de forma não cirúrgica e pelo uso das primeiras próteses coronárias revestidas por fármaco (Drug Eluting Stents), que vieram a revolucionar o tratamento da doença coronária e do enfarte do miocárdio. O paralelismo entre estas duas intervenções, com um impacto significativo na mortalidade cardiovascular, é muitas vezes usado para antever aquilo que poderá acontecer com a TAVI, ou seja, substituição progressiva da cirurgia cardíaca convencional pela intervenção percutânea minimamente invasiva no tratamento dos doentes cardíacos.