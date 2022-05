No Lisbon Bar Show vai erguer-se o copo a todos os profissionais dos bares e da restauração

No Altice Arena do Parque das Nações, o Lisbon Bar Show celebra o regresso e a retoma, após dois anos de pausa pela pandemia, com centenas dos “melhores do mundo” na arte da mixologia e das bebidas. Cocktails, provas, conversas, workshops marcam os dias 18 e 19 de Maio. Para profissionais e para amadores que queiram “provar e aprender”. Dia 18, há um brinde gigante ao sector.