Lisbon Bar Show: está de volta o maior evento nacional de mixologia

A sétima edição do Lisbon Bar Show promete levar a palco as “principais referências nacionais e internacionais da área” para “dar a conhecer as novidades e tendências” do mundo da mixologia.

Anunciado como “o maior evento de cocktails” do país, o Lisbon Bar Show está de regresso à capital portuguesa para dois dias dedicados às “novidades e tendências” da mixologia. O encontro está marcado para 17 e 18 de Maio na Sala Tejo do Altice Arena, no Parque das Nações.

Tal como em edições anteriores, o evento volta a ter um país convidado. Em homenagem a França, “local de origem do champanhe, do conhaque, e de vários profissionais de referência da indústria e da gastronomia”, vão estar presentes Stéphane Moeslé, director de inovação em bebidas, originário da Riviera Francesa; o filósofo, empresário e bartender Remy Savage, assim como os chefs Vincent Farges, do restaurante Epur (uma estrela Michelin), e Frederic Breitenbucher, do The Albatroz Hotel.

Entre os oradores confirmados estão nomes como Ian Burrel, “reconhecido embaixador mundial de rum”, eleito em 2020 “a décima pessoa mais influente na indústria mundial de bebidas pela Drinks International”; o grego Nikos Bakoulis e o argentino Tato Giovannoni, fundadores, respectivamente, dos bares The Clumsies Bar e Florería Atlántico, eleitos quarto e quinto na lista de melhores bares do mundo pelo The World’s 50 Best Bars; e o londrino Tom Dyer, com um curriculum no sector que se alonga desde proprietário de bar, barman, supervisor, gerente e agora co-proprietário da European Bartender School.

A nível nacional, destaque para Tatiana Cardoso, eleita Melhor Barmaid pelo Lisbon Bar Show em 2018 e 2019, e “actual directora de mixologia de um projecto em processo de abertura no coração do Porto”; ou João Sancheira, bartender vencedor do World Class 2021 em Portugal, e que atingiu o top 10 mundial no mesmo ano.

O evento, aponta Alberto Pires, fundador e organizador do Lisbon Bar Show, em comunicado, promove um “intercâmbio de conhecimento” que “dá visibilidade ao que está a ser feito em Portugal, e traz também ao nosso país os principais nomes e marcas do sector, com o objectivo de revitalizar e encorajar todos os profissionais que lutam por um futuro promissor, numa área que tem sido tão penalizada pela pandemia”.

“Promovemos inúmeras oportunidades de aprendizagem e demonstrações técnicas, de preparação e provas de diversas bebidas com bartenders e especialistas para quem trabalha na área e também para o consumidor final”, acrescenta.

Os bilhetes, válidos para os dois dias, já estão em pré-venda no site do Lisbon Bar Show, a 23€, subindo para 30€ se forem adquiridos à entrada do evento. Um euro irá reverter “para uma associação de solidariedade social”, adianta o comunicado.