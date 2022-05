Quebra nos cereais fez descer importações da Rússia em Março

Primeiro mês de guerra já mostra mudanças nas relações comerciais de Portugal com a Rússia e com a Ucrânia.

O valor das importações de produtos russos por Portugal atingiu os 152,9 milhões de euros em Março, o que representa uma diferença de 2,8% face ao mês anterior. De acordo com os dados do INE, naquele que foi o primeiro mês a reflectir os efeitos da invasão da Ucrânia, até houve um aumento da despesa (as estatísticas mostram os valores, não as quantidades) com as importações de combustíveis minerais e derivados, que subiram 4,9% para 118,9 milhões de euros (78% do total), mas as compras de cereais passaram de 15,5 milhões em Fevereiro para zero em Março.

Em Março do ano passado, as compras de combustíveis minerais e derivados à Rússia tinham custado 39,4 milhões (51% do total), mas desde então o seu valor tem vindo a subir nos mercados internacionais, tendência que se acentuou com a guerra. Comparando Março de 2022 com Março de 2021, as importações até registaram uma subida de 97%, tendência que já se verificara em Fevereiro.

Já as exportações caíram a pique, com a venda de produtos de Portugal a cair dos 13,2 milhões em Fevereiro para 3,3 milhões, o que representa uma descida de 75%. A principal rubrica, de “reactores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes”, passou de 2,9 milhões para 404 mil euros, perdendo a liderança nas exportações para as “preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas” e que, mesmo assim, não foi além dos 657 mil euros (-19% face a Fevereiro). Em termos homólogos, a descida das exportações para a Rússia foi de 78,6%.

Compra de oleaginosos da Ucrânia em queda

As relações comerciais com a Ucrânia foram naturalmente afectadas pela invasão russa, com as compras a este país a caírem dos 32,8 milhões de euros em Fevereiro para 9,1 milhões em Março, o que representa uma queda de 72%. Novamente, grande parte da explicação está nos cereais, cujas importações passaram de 20,3 milhões para 30 mil euros no período em análise.

Em Março, os cereais deixaram de ser a principal categoria, sendo substituídos pela de “sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens”, no valor de 3,9 milhões. Em Fevereiro, este conjunto de produtos estava na segunda posição, com seis milhões de euros. Em termos homólogos, as importações caíram 72% em Março, depois da descida de 41,4% em Fevereiro.

As exportações para a Ucrânia também foram afectadas, tendo passado de dois milhões de euros em Fevereiro para 414 mil euros, uma queda de 79%, com as “máquinas, aparelhos e materiais eléctricos e suas partes” a serem substituídos no topo da tabela pelas “preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite”. Em termos homólogos, os valores de Março representam uma diferença de -87,4%, depois dos -17,7% de Fevereiro.

Nigéria, EUA e Brasil no topo dos fornecedores de energia

Esta terça-feira, numa análise ao défice externo de Portugal (intitulada “Em Portugal, a guerra na Ucrânia significa (também) regresso a défice externo”) a unidade de estudos económicos e financeiros do BPI destacava que, embora as relações comerciais com a Ucrânia e a Rússia fossem “relativamente reduzidas” (0,4% e 1,3% do total de bens importados por Portugal, respectivamente), a verdade é que estes países “têm um peso importante em alguns fornecimentos: 13% das importações de coque e produtos petrolíferos vêm da Rússia e 35% do milho e 31% do óleo de girassol vêm da Ucrânia”. “A guerra também afectará os fluxos comerciais com outras economias, através da menor procura por parte de importantes parceiros comerciais”, referia-se.

Em termos energéticos, Portugal não compra crude à Rússia desde 2020, mas tem feito compras de gás (ainda há poucos dias chegou um navio-tanque a Sines) e constava da lista de clientes de produtos derivados. Consultando os dados da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) relativos ao petróleo e ao gás, verifica-se que os principais fornecedores de Portugal foram a Nigéria (21,8% do petróleo e 49,5% do gás natural, onde detém a primazia), os EUA (10% do petróleo e 33,2% do gás) e o Brasil (principal fornecedor de crude, com 38,5% do total).