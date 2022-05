Oposição quer que Moedas apresente estudo que justifique alteração na Almirante Reis

O Bloco de Esquerda (BE), o Livre e a vereadora independente Paula Marques, apresentaram, nesta terça-feira, uma proposta que exige ao presidente da câmara que apresente um estudo técnico sobre as alterações na ciclovia na Avenida Almirante Reis, em Lisboa.

Segundo uma nota enviada à imprensa pelo BE, o objectivo da proposta passa pela apresentação de um projecto de alteração fundamentado que justifique a proposta do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, como sendo uma alteração “mais vantajosa tanto para o trânsito como para os utilizadores de transportes públicos, utilizadores de bicicletas e peões”. A proposta pretende ainda compreender o impacto que a alteração teria no ponto de vista “da mobilidade, da segurança, da qualidade do ar e para o cumprimento de metas de combate às alterações climáticas”.

Os dois partidos e a vereadora Paula Marques explicam que só através do estudo técnico e estando o mesmo “munido dos pareceres técnicos do LNEC, da PSP, dos Bombeiros, do INEM e indo ao encontro do Plano de Acção Climática Lisboa 2030” será possível, para quem vive e trabalha na cidade, “saber qual é a melhor opção para a Avenida Almirante Reis e só diante desse parecer técnico é que os vereadores/as podem decidir a melhor solução para a cidade”.

​Segundo a mesma nota, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) promoveu três sessões públicas “nas quais não forneceu qualquer estudo ou apresentou o projecto de alteração definitivo”. Ainda sobre as sessões promovidas pela CML acerca da ciclovia, “não foram divulgadas as atas das sessões”, o que não permite “conhecer as perguntas e propostas das e dos munícipes ou as respostas da CML”. O BE diz que, foi tornada pública uma Carta Aberta “onde quem esteve na reunião garante que a proposta de Carlos Moedas é o contrário do que foi proposto pelos munícipes nessas sessões públicas”.

Carlos Moedas anunciou mudanças na ciclovia da Avenida Almirante Reis no final do mês de Março. A alteração fez com que a ciclovia passasse a ser bidireccionada no sentido descendente da Avenida Almirante Reis e Rua da Palma, uma ideia estudada.

Segundo o comunicado do BE, a vereadora Beatriz Gomes Dias diz que “não compreenderíamos, e creio que ninguém em Lisboa compreenderia, se Carlos Moedas avançasse com as obras sem um Projecto de Alteração fundamentado para a ciclovia da Avenida Almirante Reis, como prometeu em toda a campanha eleitoral e nos últimos seis meses”.