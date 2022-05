Imaginarius acontece de 26 a 29 de Maio e vai celebrar a alegria do reencontro

De 26 a 29 de Maio, o festival Imaginarius - Festival Internacional de Teatro de Rua regressa, em pleno, ao espaço público de Santa Maria da Feira. Ruas, praças, jardins, monumentos e equipamentos culturais voltam a ser o palco privilegiado de múltiplas propostas artísticas contemporâneas, oriundas de diferentes geografias. Nesta que é a 21ª edição, o Imaginarius irá contar com a participação de 178 artistas, oriundos de 16 países, e um total de 35 companhias. Também no que toca ao público, a autarquia estima poder voltar aos números pré-pandemia, tendo como referência os 75.000 espectadores registados, ao longo dos quatro dias de festival, no ano de 2019.

No total, serão apresentadas 140 intervenções artísticas, que totalizam 118 horas de conteúdos, entre as quais estão “seis estreias absolutas”, destaca Gil Ferreira, vereador do pelouro da Cultura da Câmara de Santa Maria da Feira e, simultaneamente, director do festival.

De forma intencional e reflectida, a programação deste ano não assume uma linha de orientação temática. Depois de dois anos de pandemia, a organização entendeu “celebrar o reencontro, reabrir as ruas e os espaços públicos aos artistas, dando-lhes total liberdade de criação”.

Um dos destaques da edição deste ano tem apresentação marcada logo para o primeiro dia do festival – com novas sessões nas noites de 27 e 28 de Maio – e é apresentado pela companhia portuguesa Teatro do Mar. “Eu Fêmea” é uma performance “que recorre a uma estrutura de seis metros de diâmetro, com 20 cabines, e que vai beber inspiração à ideia dos espectáculos de Peep Show, levando o público a reflectir a feminilidade e a evolução da posição da mulher na sociedade”, realça Telma Luís, gestora do festival.

De França chega “Soirée Magique”, espectáculo de magie nouvelle da Companhia 14h20, que será apresentado no Cineteatro António Lamoso, nas noites de 27 e 28 de Maio (22h00). “Este espectáculo conta com um dos percussores da magie nouvelle no mundo, o Raphael Navarro, e terá uma série de números com levitação, ilusionismo e o cruzamento com outras disciplinas como a dança. Será também um espectáculo bastante poético e é, sem dúvida, um dos destaques em termos de disciplinas no festival”, repara Telma Luís.

Propostas também para os mais novos

Para as noites de 26, 27 e 28, está marcada a apresentação de uma das estreias absolutas do festival. A Elelei Company apresenta, no exterior do Museu Convento dos Loios, “Soy Madera”, uma performance com áudio-descrição. No que toca aos espectáculos de grande formato, referência para “Veles e Vents”, da companhia espanhola Xarxa Teatre – exibições marcadas para a Casa do Moinho, nas noites de 27 e 28 de Maio –, centrado na temática da sustentabilidade. Uma reflexão sobre o futuro da humanidade, centrada nos problemas ambientais causados pela poluição de mares e oceanos, que transporta o público para uma viagem à sua própria consciência.

Com o intuito de formar públicos, o festival volta, também, a apostar na programação “Imaginarius Infantil”, proporcionando aos mais novos e famílias momentos lúdicos, pedagógicos e de experimentação de artes multidisciplinares. Destaque para os projectos espanhóis “Cubo”, da companhia Elefante Elegante, e “La Bella Tour”, pelo colectivo homónimo de circo e “clown”, bem como para a performance pedagógica “Bicicleta ManiFesta”, do alemão Diogo DeCalle, e a oficina de artes do circo, orientada pela escola portuguesa Salto - International Circus School.

Todos os espectáculos têm acesso gratuito, sendo que alguns estão sujeitos a lotação limitada e, por isso, requerem pré-inscrição ou reserva de lugar.