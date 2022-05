Espreitemos 30 cometas a 63,4 anos-luz da Terra

Novo trabalho científico apresenta 30 cometas num sistema planetário a mais de 63 anos-luz da Terra. Por agora, do que se sabe sobre os cometas em Beta Pictoris, pensa-se que sejam semelhantes aos cometas no nosso sistema solar.

É (quase) como se uma tripulação de cientistas tivesse viajado a 63,4 anos-luz da Terra e agora nos mostrasse na revista científica Scientific Reports as fotografias dessa viagem. Na realidade, uma equipa internacional de investigadores esteve a estudar 30 cometas do sistema solar de Beta Pictoris e conseguiu estimar a distribuição do tamanho desses objectos. Resultado: os cometas desse sistema solar têm tamanhos semelhantes aos do nosso sistema. É uma espreitadela a mais de 63 anos-luz da nossa casa.