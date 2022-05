Órfãos da eco-geringonça, PAN e Livre admitem votar contra o OE

Os dois partidos que se abstiverem na generalidade lamentam que o Governo ainda não tenha mostrado disponibilidade para reuniões sobre as suas propostas na especialidade. Bloco diz que a estratégia do Governo para controlar a inflacção é “errada”.

Depois da abstenção com que votaram o Orçamento do Estado para 2022 na generalidade, Livre e PAN lamentam que o Governo ainda não tenha reunido com eles sobre as propostas orçamentais que já apresentaram. Os dois partidos de deputados únicos, que poderiam ter apoiado o PS numa eco-geringonça caso não tivesse conseguido maioria absoluta, levaram esta segunda-feira ao Presidente da República a sua desilusão com a falta de diálogo até agora demonstrada. E admitem votar contra na votação final global.

“Esta é a primeira prova de fogo sobre o tipo de governo que este executivo quer ser, se vai ser uma maioria dialogante como diz ou se vai ficar apenas pelas palavras”, disse Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, à saída da audiência, acrescentando ter pedido ao Governo reuniões sectoriais sobre as propostas, e ainda não terem recebido resposta.

Também Rui Tavares se queixou de ainda não ter tido qualquer reunião com o Governo sobre o OE: “Se for por razões logísticas, compreendemos, se for por razões políticas, preferimos que nos digam claramente se há ou não disponibilidade para conversar”, disse após a reunião.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe esta segunda-feira em Belém todos os partidos com assento parlamentar para os ouvir sobre o OE2022, mantendo a prática que instituiu desde que está em funções. Esta é também a primeira ronda de audiências aos partidos políticos desde que se iniciou esta legislatura, na qual o PS tem maioria absoluta.

Nas propostas de alteração à proposta orçamental, tanto o Livre como o PAN apostam sobretudo em matérias relacionadas com a pobreza energética. Tal como Os Verdes europeus, o Livre quer “isolar politicamente Putin isolando termicamente as casas portuguesas, baixando a dependência do gás russo e a factura climática”, como sustentou Rui Tavares.

Lembrando que houve “manifestações de interesse” do Governo quanto a algumas propostas do Livre, fosse sobre o isolamento térmico das casas, o subsídio de desemprego partilhado ou o estudo sobre a semana de quatro dias, Tavares frisa que “em relação a nenhuma destas propostas houve avanços e por isso o Livre neste momento põe uma ‘tripla’ no sentido de voto na votação final”. Tudo depende da votação na especialidade: “Se passassem todas teremos de votar a favor, se não passar nenhuma teremos de votar contra, se houver metade talvez possamos manter” a abstenção dada na generalidade, explicou

Inês Sousa Real começou por recordar que “este Orçamento tem na sua génese várias marcas do PAN”, como o projecto de combate à pobreza “housing first”, mas o partido quer mais apoios para a transição energética, em particular para a micro-produção, assim apoios para a pobreza energética, “para quem passa frio nas suas casas”, ou redução do IVA para bens essenciais.

“Já temos as nossas prioridades elencadas, esperamos que o Governo esteja disponível para nos receber”, frisou a deputada única, considerando que as medidas de resposta à crise energética que já foram adoptadas pelo Governo, como a isenção dos impostos sobre os produtos petrolíferos, “foram completamente absorvidos pelas gasolineiras e não estão a ter impacto na vida das pessoas”.

Sobre o sentido de voto, Inês Sousa Real sublinhou que “neste momento está tudo em aberto” e que está comprometida com o desígnio de “ter um OE com capacidade de, de forma mais ambiciosa, rever os escalões do IRS, dar esperança aos jovens e dar resposta à crise climática”. “Estaremos sempre disponíveis para o diálogo. Caberá ao Governo mostrar que Governo quer ser”.

Bloco critica estratégia anti-inflacção

Já o Bloco de Esquerda levou ao Presidente da República a preocupação com a estratégia do Governo para responder ao ciclo de inflacção, como disse aos jornalistas a coordenadora nacional Catarina Martins. “Do nosso ponto de vista, a estratégia do Governo é errada, pois não tem nenhuma medida eficaz de controlo de preços – e o ciclo da inflacção é motivado pelos preços – e não acompanha com aumentos de salários e pensões, ou seja, espera que a quebra de salários e pensões venha controlar a inflacção”, afirmou.