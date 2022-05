Morreu o modelo Jethro Lazenby, filho de Nick Cave. Tinha 30 anos e um diagnóstico de esquizofrenia

O jovem tinha saído da prisão dois dias antes, onde se encontrava depois de ter agredido violentamente a mãe. No julgamento, a defesa de Jethro juntou um diagnóstico de esquizofrenia.

“Com muita tristeza, posso confirmar que o meu filho Jethro morreu. Neste momento, agradecemos que se respeite a privacidade da família”, lê-se num comunicado oficial de Nick Cave, vocalista dos Bad Seeds.

Jethro, que tinha 30 anos, era filho de Nick Cave com a manequim Beau Lazenby, apesar de apenas ter conhecido o pai quando já tinha sete ou oito anos, dependendo das fontes. O rapaz seguiu a profissão da mãe, tendo ainda conseguido alguns pequenos papéis no cinema. No entanto, nos últimos anos revelou uma faceta agressiva, o que o levou a cumprir tempo de prisão.

O último incidente tinha sido contra a progenitora. De acordo com notícias nos meios de comunicação locais, Beau encontrou Jethro à sua porta e este convenceu-a a dar-lhe guarida. Só que, na manhã seguinte, a dupla teve uma discussão, durante a qual Jethro atacou violentamente a mãe, tendo sido detido.

A defesa de Jethro no julgamento argumentou que ele tinha sido recentemente diagnosticado com esquizofrenia. Já em 2018, o jovem tinha sido agressivo com uma namorada, tendo passado algum tempo preso.

Jethro morreu dois dias depois de ter sido libertado e não foram reveladas as causas do óbito.

Há sete anos, Nick Cave chorava a morte de outro filho: Arthur, de 15 anos, que não sobreviveu a uma queda de um penhasco em Brighton, Reino Unido, a 14 de Julho de 2015. Na época, a investigação revelou que o rapaz tinha tomado LSD, uma droga com efeitos alucinogénios, na companhia de um amigo.

Nick Cave e a mulher, Susie Bick, viriam a trocar a cidade inglesa pela norte-americana Los Angeles. Numa entrevista, o cantautor ​confessou que “Brighton tinha acabado por se tornar demasiado triste”.