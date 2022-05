Quem foi Jethro Lazenby, o filho que Nick Cave “só conheceu com sete ou oito anos”?

A existência de Jethro não foi escondida, mas também nem sempre foi do domínio público. Nascido de uma relação que Nick Cave teve com a modelo australiana Beau Lazenby, o rapaz contou, em 2012, ao Evening Standard que a sua relação com o pai era tensa e que apenas o conheceu com “cerca de sete ou oito” anos de idade, apesar de saber quem era o progenitor antes disso.

Anos antes, a questão já tinha sido abordada pelo próprio Cave, que lamentara o facto de não ter entrado em contacto com o filho mais velho — Jethro nasceu dez dias antes de Luke, o filho que o cantautor teve com a designer brasileira Viviane Carneiro, tendo completado 31 anos a 30 de Abril —, mas adiantou que, desde que os dois se tinham conhecido, tinham construído “uma grande relação”. “Para meu eterno pesar, não tive muito contacto com o Jethro nos primeiros anos, mas agora tenho uma grande relação com ele.”

Jethro, criado pela mãe, cresceu em Melbourne, no bairro operário de Collingwood, do qual decidiu fugir aos 16 anos, tendo abandonado cedo os estudos. Foi parar a Londres, sem dinheiro, acabando a dormir no sofá de Lesley McShea, sua madrinha e amiga da mãe, e a detestar a experiência: “Vocês não são muito amigáveis”, disse numa entrevista, durante a qual confessou que o seu livro predilecto era Lolita, de Vladimir Nabokov. Mas foi em Londres que conseguiu o seu primeiro trabalho como modelo, tendo desfilado para chancelas de luxo, como a Balenciaga e a Versace.

Até que Hedi Slimane, ex-director criativo da Casa Dior, viu nele um rasgo que o levou a marcar uma sessão fotográfica. Nela, Jethro mostra-se disposto a abraçar os caprichos do fotógrafo e transformou-se, em três tempos, numa espécie de pin-up instantâneo.

Foto Jethro pela lente de Hedi Slimane DR

Paralelamente, conseguiu um pequeno lugar no mundo da Sétima Arte, tendo integrado o elenco de Corroboree (2007), de Ben Hackworth, e do premiado Eu Não Sou a Tua Princesa (2011), de Eva Ionesco e com Isabelle Huppert como protagonista.

Longe dos holofotes, porém, Jethro revelava debater-se com a sua saúde mental e, em 2018, foi condenado por múltiplas agressões à sua então namorada, que chegou a ameaçar de morte, e cumpriu tempo de prisão. O último episódio de violência deu-se em Março deste ano, contra a mãe, tendo sido detido e levado a tribunal em Abril.

O advogado de Jethro, Sean Ghattas, apresentou um diagnóstico de esquizofrenia, o que influenciou a deliberação do tribunal, que optou por o libertar sob fiança, com duas condições: que se submetesse a tratamento de abuso de substâncias e evitasse o contacto com a progenitora durante dois anos. Mas, dois dias depois, Nick Cave anunciava a morte do filho: “Com muita tristeza, posso confirmar que o meu filho Jethro morreu. Neste momento, agradecemos que se respeite a privacidade da família”, lê-se num comunicado oficial do vocalista dos Bad Seeds.

Além de Jethro e de Luke, Nick Cave teve ainda outros dois filhos, os gémeos Arthur e Earl, nascidos do casamento com Susie Bick. Há quase sete anos, a 14 de Julho, Arthur, na época com 15 anos, caiu de um penhasco em Ovingdean, perto de Brighton, Reino Unido. A investigação concluiu que o jovem estava sob o efeito de LSD, uma droga alucinogénia.

Luke, que completa 31 anos a 10 de Maio, embora tenha feito breves aparições públicas e até se tenha tornado parte de algumas aventuras musicais do pai, decidiu levar uma vida privada longe de todos. É pai de quatro crianças, de três relações diferentes.

Earl, de 21 anos, seguiu a carreira de actor, tendo integrado o elenco das séries The End of the F***ing World (2017-2019) e Alex Rider (2020) ou do filme The School for Good and Evil (2022), ao lado de nomes sonantes, como Charlize Theron, Ben Kingsley ou Laurence Fishburne.